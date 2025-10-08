ジョージ・クルーニー（64歳）が過去の薬物使用を告白し、本人にとっては「大きな問題ではなかった」と強調した。米エスクァイア誌の最新号で、若手俳優時代にコカイン（通称ブロー）を試した経験を振り返り、「1982年に試した。冗談でドラッグをやりすぎたって言っていたけど、実際は大きな問題じゃなかった」と語った。当時は依存性がないとされていたが、後に「実際はかなりヤバい」と認識したという。「マンニトール（乳児用下