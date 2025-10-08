「ナ・リーグ・地区シリーズ、フィリーズ３−４ドジャース」（６日、フィラデルフィア）ナ・リーグの地区シリーズ（５回戦制）第２戦が行われ、ドジャースは敵地でのフィリーズ戦に４−３で勝って２連勝とし、２年連続のリーグ優勝決定シリーズ進出に王手をかけた。佐々木朗希投手（２３）が九回２死一、三塁で登板し、２試合連続のセーブを挙げた。大谷翔平投手（３１）は七回に４点目となる適時打を放った。カブスはブルワー