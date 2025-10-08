7日の夕方、名古屋市港区の県道で小学生くらいの男の子がトラックにはねられ、意識不明の重体です。 【写真を見る】小学生くらいの男の子がピックアップトラックにはねられ重体現場は名古屋・港区の幹線道路「東海通」 警察によりますと、7日午後6時前、港区七反野1丁目の県道で、小学生くらいの男の子が、愛知県津島市の男性会社員（53）が運転するピックアップトラックにはねられました。 男の子は中川区の病院に救急搬送さ