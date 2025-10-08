8日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比変わらずの4万7940円と変わらずで推移。日経平均株価の現物終値4万7950.88円に対しては10.88円安。出来高は1万1536枚となっている。 TOPIX先物期近は3239ポイントと前日比10ポイント高、TOPIXの現物終値比は11.09ポイント高で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物