気象台は、午前1時42分に、洪水警報を苫小牧市に発表しました。また大雨警報（浸水害）を苫小牧市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】北海道・苫小牧市に発表 8日01:42時点胆振地方では、8日朝まで土砂災害に、8日明け方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■苫小牧市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水8日明け方にかけて警戒1時間最大雨量45mm□洪水警報【発