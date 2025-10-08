7日夜、群馬県沼田市内の営業中のスーパーマーケットにクマ1頭が侵入し襲われた男性客2人が軽いケガをしました。警察によりますと、クマが侵入したのは「フレッセイ沼田恩田店」で7日午後7時半ごろ、「クマ1頭が店内に侵入し客に覆いかぶさっている」と、目撃した人から警察に通報がありました。クマは体長1.4メートルほどの成獣とみられ、店内で襲われた76歳の男性客が腕や背中などにケガをして病院に搬送されましたが、軽傷だと