ＮＹ時間の昼に入ってもドル円は本日高値圏での推移が続いており、１５１円台で取引されている。一時１５１．２０円付近まで上昇。高市氏が自民党総裁に就任し、来週の首班指名を待つ中、市場は円安の動きを加速させている。 首班指名を通過して高市政権誕生になれば、減税など積極財政が期待される中、日銀も景気に配慮し、利上げペースを想定よりも緩めるのではとの見方も出ている。 そのような中、一部からは