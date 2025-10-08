ロシア南部の原発施設にウクライナ軍によるとみられるドローン攻撃があり、冷却塔に衝突、爆発しました。近辺の放射線量に異常はないということです。原発を運営する国営企業「ロスエネルゴアトム」の発表によりますと、ロシア南部ボロネジ州のノボボロネジ原発で6日夜から7日の未明にかけて、ウクライナ軍のものとみられるドローンが飛来し、冷却塔に衝突、爆発しました。施設の被害は軽微で、負傷者もなく、近辺の放射線量には異