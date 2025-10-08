◇ナ・リーグ地区シリーズ第2戦ドジャース4―3フィリーズ （2025年10月6日フィラデルフィア）ドジャース・大谷は一塁ベース上で力強く拳を握って、ガッツポーズを見せた。7回にスミスの2点打などで3点を先制し、なお2死一、二塁の好機で迎えた4打席目。ここでマウンドに上がった3番手左腕ストラームの2球目の内角シンカーを振り抜き、この日の両軍で最速の打球速度111・6マイル（約179・6キロ）の痛烈な打球が右前に運んで