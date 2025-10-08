ア、ナ各リーグで傑出した打者をファン投票などで選ぶ「ハンク・アーロン賞」の最終候補が発表され、今季自己最多55本塁打したドジャース・大谷がナ・リーグの10人に入った。エンゼルス時代の23年から2年連続で受賞しており、最終候補に残るのは5年連続。56本塁打のフィリーズ・シュワバーやメッツ・ソトらも名を連ねた。アはヤンキース・ジャッジやマリナーズ・ローリーらが入った。ファン投票は12日（日本時間13日）までで