◇ナ・リーグ地区シリーズ第2戦ドジャース4―3フィリーズ （2025年10月6日フィラデルフィア）右手亀裂骨折から復帰2戦目のドジャース・スミスが貴重な2点適時打を放った。正捕手はスタメンから外れたものの、6回に代打で登場。1―0の7回2死満塁での第2打席ではカーカリングの変化球を左前へはじき返し「重要な場面での2打点は気分が良かったよ」と表情を崩した。ロバーツ監督は「明日のワークアウトを見て、3戦目にい