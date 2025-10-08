本拠地ロサンゼルスに舞台を移す8日（日本時間9日）の第3戦で先発するドジャースの山本は、ブルペンで33球の投球練習で調整した。ポストシーズンは昨年から無傷の3連勝中。会見ではフィリーズに「凄くいいチーム」と敬意を払いつつ、「とにかくいつも通りのパフォーマンスを出せるように落ち着いて試合に入れたら」と静かに抱負を語った。1日のレッズとのワイルドカードシリーズ第2戦では6回2/3を4安打2失点（自責点0）で勝