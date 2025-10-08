◇ナ・リーグ地区シリーズ第2戦フィリーズ 3―4ドジャース（2025年10月6日フィラデルフィア）フィリーズなどで通算203勝の故ロイ・ハラデーさんの息子、ブレイデンさんとライアンさんが始球式を行った。10年10月6日のレッズとの地区シリーズ第1戦でハラデーさんがノーヒットノーランを達成してから15周年。当時、女房役だったカルロス・ルイス氏が捕手を務めた。ハラデーさんは17年に飛行機事故で死去したが、地元のヒ