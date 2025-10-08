◇ナ・リーグ地区シリーズ第2戦カブス3―7ブルワーズ（2025年10月6日ミルウォーキー）ポストシーズン初先発のカブス・今永は3回途中5安打4失点で降板し、初黒星を喫した。「試合を台無しにしてしまった。凄く自分にフラストレーションがたまっている」。初回はボーンに同点3ラン、3回はコントレラスに決勝ソロを浴び、レギュラーシーズンから通じて11試合連続の被本塁打。特にPSでの3被弾は全て2死からで「もっとでき