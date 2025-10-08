◇ナ・リーグ地区シリーズ第2戦ブルワーズ7―3カブス（2025年10月6日ミルウォーキー）ブルワーズがナ・リーグ最高勝率の実力を見せつけた。効果的な3発で全7得点を挙げて逆転勝利。パット・マーフィー監督は「我々にとっては珍しい展開となったが、素晴らしい結果だった」と笑顔を見せた。投手陣では3回から登板した23歳のミジオロウスキーが3回無失点で勝利投手。最速104・3マイル（約167・8キロ）を筆頭に全57球のう