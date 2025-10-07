デートの帰り際に彼から「次はあそこ行こう！」と言われたことはありませんか？この一言、実は遊び相手には絶対出てこない“本命サイン”の１つです。そこで今回は、男性が「次は…」と口にする心理を紐解いていきます。「もっと一緒にいたい」の気持ちがあふれている次の予定を自然に提案するのは「もっと一緒にいたい」という本気度の表れ。その気持ちがなければ、このデートで満足して終わりにするはず。本命女性に対しては無意