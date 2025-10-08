◇ナ・リーグ地区シリーズ第2戦ドジャース4―3フィリーズ （2025年10月6日フィラデルフィア）ドジャース先発のスネルが6回1安打無失点、9奪三振の快投で今PS2勝目を挙げた。最速97・9マイル（約158キロ）の直球とスライダー、チェンジアップがさえ「つい最近（9月17日のフィリーズ戦で7回無失点）も対戦したばかりで同じ攻め方はできないと思っていた。相手のアプローチを読みながら探った」と振り返った。第5戦までも