◇ナ・リーグ地区シリーズ第2戦フィリーズ 3―4ドジャース（2025年10月6日フィラデルフィア）フィリーズは終盤に追い上げたが、本拠地で手痛い2連敗となった。シュワバー、ハーパーが合計6打数無安打3三振に終わったのが響いた。突破には3連勝しかなく、ロブ・トムソン監督は「我々は粘り強いチーム。窮地だが戦い抜くしかない」と奮起を促した。敵地での第3戦は今季は故障もあり5勝10敗、防御率6・01と苦戦したノラが