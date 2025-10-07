「私なんて…」「どうせ私なんか…」が口ぐせになっていませんか？本人としては謙遜のつもりでも、男性からすると「一緒にいるとしんどい」と思われる原因になることも。そこで今回は、恋愛で男性を疲れさせてしまう“自己肯定感低め女子”の特徴を紹介します。褒められても素直に受け取れない男性から「かわいいね」「似合ってるよ」と言われても「そんなことない」と真っ向から否定。好意をはね返るような返答は、男性に虚しさを