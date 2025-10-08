【ブリュッセル＝秋山洋成】欧州連合（ＥＵ）の執行機関・欧州委員会は７日、一定量を超えて輸入する鉄鋼について、現行の税率の倍となる５０％の関税を課すと発表した。米国のトランプ政権は鉄鋼に５０％の関税を課しており、同じ税率にすることで中国から過剰生産された安い鉄鋼がＥＵ域内に流れ込むのを防ぐ。来年７月までに適用したい考えだ。ＥＵは産業保護を目的に鉄鋼の輸入量が基準を上回ると関税を引き上げる緊急輸入