昭和歌謡グループ「SHOW―WA」が7日、香港コンベンション＆エキシビジョンセンターホールで初の海外パフォーマンスを行った。メンバー6人が緊張した面持ちでステージに登場すると大きな歓声で迎えられた。トークは全て広東語と英語で行い、デビュー曲「君の王子様」や「外せないピンキーリング」「DESIRE」など3曲を披露。観客4000人の中にはグループのタオルやスティックライトを持った日本のファンもおり、温かい雰囲気の中