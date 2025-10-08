将棋の藤井聡太七冠は7日、王座戦五番勝負第4局で伊藤匠叡王に勝利して2勝2敗の五分とし、3連覇に望みをつなぎました。 【写真を見る】王座戦第4局は藤井聡太七冠が伊藤匠叡王に勝利2勝2敗の五分に10月28日の第5局でタイトル3連覇達成なるか注目 藤井聡太七冠が同学年の伊藤匠叡王の挑戦を受ける王座戦第4局は、7日に神奈川県秦野市で行われ、藤井七冠の先手で午前9時に始まりました。 ここまで1勝2敗の藤井七冠は、負け