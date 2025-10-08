気象台は、午前0時52分に、洪水警報を白老町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】北海道・白老町に発表 8日00:52時点胆振地方では、8日未明まで低い土地の浸水に、8日明け方まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■白老町□大雨警報・土砂災害・浸水8日未明に警戒1時間最大雨量20mm□洪水警報【発表】8日明け方にかけて警戒