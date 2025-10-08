銭湯を活用した心と体をリセットする新たな提案とは。東京・中野区にある1936年創業の銭湯「松本湯」。ロッカーには「今日、よく頑張ったなと思えることは？」という言葉が貼られており、浴室の壁には「体の汚れも心のもやもやも、まるごと洗い流そう」など、至る所に問いかけがありました。実はこれ、お風呂で“もやもや”を解消する新体験のイベント「もやもや洗湯〜洗い流して、心ととのう〜」という試み。10月10日の世界メンタ