７日午後１１時２０分頃、盛岡市本町通の老舗そば店「橋本屋本店」付近で火災が発生し、１０台以上の消防車が消火活動にあたっている。橋本屋は江戸時代初期の１６１８年創業で、４００年以上の歴史がある。店舗に隣接するマンションに住む会社員男性（４１）は「窓の外を見ると目の前まで炎と煙が上がっていたので、非常階段で急いで逃げた。橋本屋のそばをよく食べていたので、非常にショックだ」と話した。現場は岩手県庁