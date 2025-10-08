くすみや疲れが気になる秋冬の肌や唇に朗報です。BCLカンパニーの「スキンヒーロー」シリーズから、顔全体のトーンアップを叶える新作が登場。2025年10月7日より数量限定で発売される「顔色改善クリーム下地 01 血色感ピンク」と「顔色改善リップクリーム 01 血色感レッド」は、メイクとスキンケアを両立し、血色感あふれる印象へ導きます。自然な明るさと潤いで、いつもの表情をもっと