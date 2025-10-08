空き家問題や分散型観光に貢献できる古民家の活用に迫りました。茨城・古河市の伝統的家屋。築年数は明治元（1868）年の登記情報が残っているため、最低でも157年。全国古民家再生協会 茨城第一支部・山中美登樹支部長：最初に見たときは門と母屋も見えたので、「よくぞここまで残しておいてくれた」と率直に思いました。そんな古民家に泊まれるんです。全国古民家再生協会 茨城第一支部・山中美登樹支部長：外観も当時のまま全く