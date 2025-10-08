パレスチナ自治区ガザで戦闘が始まってから2年となる7日、イスラエルでは人質の解放を呼びかける式典が開かれます。一方、イスラム組織ハマスはエジプトで行われている停戦交渉で「イスラエル軍の撤退と戦闘終結」の保証を仲介国に求めているとされ、合意できるかが焦点です。ガザ地区ではこれまでに6万7000人以上が死亡しています。