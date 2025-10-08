世界を魅了する高いパフォーマンススキルで地位を確立している5人組グローバルグループ・ITZY（イッチ）が、10月8日にJAPAN 2nd Album『Collector』をリリースした。【注目】ITZY、全メンバーがJYPエンタと再契約！これに合わせて、日本オリジナルの新曲『ROCK & ROLL』のミュージックビデオも公開された。『ROCK & ROLL』は、“Yeah we’re so rock & roll”という歌詞の通り、固定概念や枠を壊し、自分だけのやり方