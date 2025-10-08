A24製作の大人向けミュージカルアニメ『ハズビン・ホテルへようこそ』シーズン2が、Amazonのプライム会員向け動画配信サービス「Prime Video」で10月29日より240を超える国と地域で独占配信される。配信開始に先駆け、日本語版本予告映像、キービジュアル、場面写真が一挙公開された。地獄を舞台に、悪魔たちの更生を描く“カオス”な物語が、新たなステージへと突入する。【動画】『ハズビン・ホテルへようこそ』シーズン2、日