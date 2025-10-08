ガールズコレクティブ「Re:inc.」が、竹内まりやの名曲「プラスティック・ラブ」のカバーを10月8日（水）にリリースすることを発表した。ダンス&ボーカルを中心に活動するメンバー5名と、映像・アート・デザインなどのクリエイティブワークに特化したメンバー2名、総勢7名によって構成される形に捉われないスタイルが特徴のアーティスト集団、Re:inc.。情報や選択肢の多さに疲れてしまう「ストレス社会」と呼ばれる現代。「正