きょうの為替市場はドル高が優勢となる中、ユーロドルは１．１６ドル台半ばに下落。２１日線を下放れる展開が見られているが、目先は１００日線が１．１６２５ドル付近に来ており、下値メドとして意識される。 フランスの政治リスクが再び浮上していることで、投資家がユーロ上昇への賭けを縮小している可能性は高い。しかし、ユーロへの影響は抑制されたものに留まるはずだとの指摘も出ている。市場は政