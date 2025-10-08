1988（昭和63）年10月8日、奈良県斑鳩町の藤ノ木古墳の石棺のふたが1400年ぶりに開けられた。全国に約15万基といわれる古墳の中で未盗掘は極めてまれで、貴重な副葬品が多数見つかった。同町の公民館で行われた記者会見（写真）では、棺内の様子をビデオで公開。新事実が紹介されるたびに会場がどよめいた。