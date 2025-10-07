非常に強い台風第２２号（ハーロン）は、日本の南を１時間におよそ１５キロの速さで北西へ進んでいます。 【写真を見る】台風22号は「非常に強い勢力」に日本列島への直接の影響は少なくなるも伊豆諸島は大荒れ予報右に急カーブ…今後の進路と勢力を気象庁データで詳しく 非常に強い台風第２２号は、７日２１時には日本の南の北緯２８度０５分、東経１３７度１０分にあって、１時間におよそ１５キロの速