8日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比200円高の4万8140円と急伸。日経平均株価の現物終値4万7950.88円に対しては189.12円高。出来高は7101枚となっている。 TOPIX先物期近は3241.5ポイントと前日比12.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は13.59ポイント高で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 4814