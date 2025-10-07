日本テレビ系バラエティ番組『X秒後の新世界 初回2時間SP』が、7日(21:00〜)に放送された。『X秒後の新世界』MCの霜降り明星・せいや世の中のちょっとした疑問や謎を勝手に検証していく同番組。「人は、多数派の行動に従う集団的同調によって作られる不可解なルールに従うのか?」という疑問を、たける(東京ホテイソン)を対象に、お見送り芸人しんいちが仕掛け人となって検証を敢行した。しんいちがたけるを寿司屋に連れていくのだ