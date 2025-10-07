人民広場駅の乗換ロビーに飾られたインスタレーション作品「月奔」。（９月３０日撮影、上海＝新華社配信）【新華社上海10月7日】国慶節と中秋節が重なった今年の大型連休（1〜8日）に合わせ、上海市内各地の公共空間を舞台に、月をテーマにした都市型アートプロジェクト「月来月美」（主催:上海当代芸術博物館）が展開された。上海当代芸術博物館、上海世紀公園、地下鉄人民広場駅、南翔古鎮、「GATEM西岸ドリームセンター