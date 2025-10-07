日本代表FW上田綺世が止まらない。オランダ、エールディビジ第8節フェイエノールト対ユトレヒトの一戦が行われ、3-2でホームチームが白星を挙げた。上田はこの試合CFとして先発。20分に先制ゴールを挙げると、試合終盤の88分、2-2の状況で迎えたチャンスを確実に決め、チームを勝利に導いた。上田はこれがリーグ8戦目にして8ゴール。元マンチェスター・ユナイテッドで、現在はアヤックスでプレイするボウト・ベグホルストらを抑え