怪我のないキャリアであれば、どのような選手になっていたのだろうか。『BBC』ではマンチェスター・シティに所属するジョン・ストーンズが、自身を悩ませている負傷に言及。32試合を欠場した昨季は現役の引退も考えたという。「昨季は私にとって現役引退も考えるような厳しいシーズンだった」「プロフェッショナルとして全力を尽くし、できる限りのことをやった。でも結局心が折れ、答えも見つからなかった。本当に辛い状況だった