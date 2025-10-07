メ～テレ（名古屋テレビ） ＳＮＳ上に他人の口座を買い取る広告を掲載した疑いで大阪府堺市の男が逮捕されました。 犯罪収益移転防止法違反の疑いで逮捕されたのは大阪府堺市の無職の男（29）です。 警察によりますと男は去年12月ＳＮＳ上で2回にわたり「高額買取可能です。他よりも条件いいです、口座、買取」などと投稿し、口座を買い取る広告を載せた疑いが持たれています。 調べに対し男は「間違いありません」