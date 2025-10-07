６日、茶会でお茶や美食を楽しむ人々。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）【新華社武夷山10月7日】中国福建省武夷山市の黄村で6日、旧暦8月15日の中秋節を祝う茶会が開かれ、観光客や村民がお茶や美食を楽しみながら伝統祝日を祝った。６日、茶会でお茶や美食を楽しむ人々。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）６日、茶会でお茶や美食を楽しむ人々。（ドローンから、武夷山＝新華社配信／邱汝泉）６日、茶会でお茶や美食を楽し