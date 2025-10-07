群馬県沼田市のスーパーの店内にクマがあらわれ、客の男性ら2人がけがをしました。クマは店の外に出て行ったということです。【映像】被害のあったスーパー（店内の様子）警察や消防によりますと、7日午後7時半過ぎ、沼田市にあるスーパー「フレッセイ沼田恩田店」の店員から「クマ1頭が店内に入って他のお客さんに覆いかぶさっている」「両腕をひっかかれている」などと通報がありました。店内にいた70代の男性が両腕にクマ