将棋の王座戦五番勝負の第4局が神奈川県秦野市で指され、カド番に追い込まれた藤井七冠が伊藤叡王に勝利しました。これで2勝2敗となり、タイトルの行方は最終局に持ち込まれました。【映像】緊迫の王座戦第4局 両者の表情王座戦の第4局は秦野市の「元湯陣屋」で午前9時から、藤井聡太七冠の先手で始まりました。ここまでシンガポールで開催された第1局は藤井七冠が勝ちましたが、第2局と第3局は挑戦者の伊藤匠叡王が連勝しまし