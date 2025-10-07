【ニューヨーク共同】7日のニューヨーク商品取引所の金先物相場は続伸し、取引の中心となる12月渡しが一時1オンス＝4000ドルを超え、大台を突破した。米連邦準備制度理事会（FRB）が今月の会合で追加利下げを決めるとの観測から、金利が付かない金を買う動きが続いた。米政府機関閉鎖への懸念やフランスの政局不安を背景に、安全資産としての需要も増した。前日も大幅続伸し、前週末比67.40ドル高の1オンス＝3976.30ドルで取