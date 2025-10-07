柔道女子でパリ五輪金メダルの角田夏実が６日、インスタグラムを更新。サウジアラビアの民族衣装に身を包んだ姿の写真を投稿した。角田は「日本・サウジアラビア外交関係樹立７０周年、日本大使杯にご招待いただきました」と、柔道男子の元世界王者・丸山城志郎らと現地の柔道家らと交流した様子を伝えた。砂漠で撮影した写真も公開。黒の民族衣装を着用した写真も添え「貴重な経験をして、改めて文化を学ぶことの喜びを感じ