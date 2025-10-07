【新華社海林10月7日】中国黒竜江省海林市の横道河子鎮に、きらびやかな秋の景色が広がっている。1897年に築かれた河子鎮には歴史的建築物が多く、豊かな文化的背景を持つ。国慶節連休（1〜8日）中にも多くの観光客が訪れ、にぎわいを見せた。（記者/劉赫垚）