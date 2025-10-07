「新漬けオリーブ」九州北東部に位置する国東半島は、一年を通じて温暖な気候、日照量の多さ（年間2000時間以上）、降水量が九州の中では比較的少ないことからオリーブを育てるための好条件が揃っている。秋の味覚「新漬けオリーブ」は、そんな国東で手間ひまかけて大切に育てられたオリーブ果実を手摘みで収穫した後、渋抜きしてから塩水に一週間ほど漬け込んだもの。口にするとさっぱりフレッシュな香りと、オイリーでジューシー