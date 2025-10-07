サンワサプライが運営している直販サイト「サンワダイレクト」では、正しい姿勢をキープして学習をサポートする多機能学習チェア「150−SNCK64BL」を発売した。同品は、左右分割された背もたれが体の動きに合わせてフィットし、正しい姿勢を自然に保つ。学習時の猫背や前傾姿勢を防ぐことで集中力が高まり、長時間の学習や作業でも疲れにくくなる。健康的な姿勢習慣を身につけるサポートチェアとなっている。「多機能学習チェア」