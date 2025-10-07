青山商事は、オケージョン服のレンタルサイト「hare：kari（ハレカリ）」の取り扱いアイテムにメンズスタイルのキッズスーツを新たに加え、10月7日から受付を開始した。「hare：kari」は、2021年1月からサービスを開始したオケージョン服のレンタルサイト。昨今の節約志向の高まりから、手ごろな価格帯に加えて、商品の予約、返却までネットで完結する手軽さなどから好評を得ている。これまで消費者の声をもとにアイテムを拡大し、