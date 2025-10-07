元フィギュアスケート日本代表でタレントの織田信成と高野純一アナウンサーが７日スタートの大阪・ＡＢＣラジオの新番組「織田信成と高野純一のぽくない火曜日」に出演した。同番組は、ラジオパーソナリティーぽくない織田が、世の中にあふれる小さな「〇〇っぽい」というレッテルに真正面から向き合うというもの。織田は高野アナと初めて対面した時、相当チャラい印象を持ったという。織田は「なんで高野さんをチャラいと